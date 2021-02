Μιανμάρ: Καταδίκη της «χρήσης φονικής βίας» από τον Αντόνιο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή τη «χρήση φονικής βίας» στη Μιανμάρ, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ χθες εναντίον διαδηλωτών κατά του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 1ης Φεβρουαρίου στην πόλη Μανταλέι, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

«Καταδικάζω τη χρήση φονικής βίας στη Μιανμάρ», τόνισε ο κ. Γκουτέρες μέσω Twitter. «Η χρήση φονικής βίας, ο εκφοβισμός και ο κατατρεγμός ειρηνικών διαδηλωτών είναι (ενέργειες) απαράδεκτες», πρόσθεσε.

I condemn the use of deadly violence in Myanmar.

The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.

Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule.

— António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2021