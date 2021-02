Η ιστορική προσεδάφιση του Perseverance στον Άρη- Live εικόνα από τη NASA

Το ρομποτικό ρόβερ «Perseverance» της αποστολής Mars 2020 της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), προσεδαφίζεται στον Άρη, σε μία ιστορική στιγμή που καταγράφεται ζωντανά από την NASA.

Πρόκειται για μια τολμηρή απόπειρα για κάθοδο στην επιφάνεια του «κόκκινου πλανήτη», η οποία αναμένεται να ξεκινήσει λίγο πριν τις 11 ώρα Ελλάδας, με σκοπό -αν όλα πάνε καλά- να αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής στον πλανήτη και να τον μελετήσει γεωλογικά.

Είναι η πρώτη φορά που θα δούμε σε πραγματικό χρόνο ένα ρομποτικό διαστημόπλοιο να προσεδαφίζεται στον «κόκκινο πλανήτη», με τη NASA να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον μεταδίδοντας live όλη τη διαδικασία:



Προτού προσεδαφιστεί θα περάσουν τα «επτά λεπτά τρόμου», όπως τα λέει η NASA, εωσότου βεβαιωθεί ότι το ρόβερ, το οποίο έκανε ένα επτάμηνο διαστημικό ταξίδι απόστασης 470 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, κατέβηκε σώο και αβλαβές στην επιφάνεια του Άρη, ενός προορισμού με κακή φήμη στη διαστημική ιστορία, καθώς ουκ ολίγες φορές -σχεδόν τις μισές- έχουν αποτύχει οι απόπειρες προσεδάφισης. Το «Perseverance» είναι το πέμπτο ρόβερ που οι ΗΠΑ στέλνουν στον Άρη.

Το εξάτροχο ρόβερ μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι «Πέρσι», είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ «Curiosisy» που μελετά μέχρι σήμερα τον Άρη. Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα.

A preview of what’s to come in just a couple of hours. Once I get this part behind me, I’ll finally be able to get to work. Can’t wait. #CountdownToMars pic.twitter.com/KDrOzNFats

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021