Κόμπι Μπράιαντ: Τι προκάλεσε την πτώση του ελικοπτέρου σύμφωνα με το πόρισμα

Χρειάστηκε να περάσει πάνω από ένας χρόνος από την ημέρα που ο Κόμπι Μπράιαντ έχασε τη ζωή του ύστερα από το τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο και στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία από το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του κορυφαίου αθλητή και άλλων οκτώ ατόμων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, η εξέταση όλων των στοιχείων δείχνει ότι δεν υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη, αλλά ότι το ελικόπτερο έπεσε επειδή αποπροσανατολιστηκε ο πιλότος.

Ο λόγος για αυτόν τον αποπροσανατολισμό ήταν η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή την ώρα που περνούσε από εκεί το ελικόπτερο, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους ο Μπράιαντ, η μία κόρη του και άλλοι επτά άνθρωποι.

US safety investigators said the pilot of Kobe Bryant's helicopter flew through clouds last year in an apparent violation of federal standards, and likely became disoriented just before the helicopter crashed and killed Bryant and 8 others. Earlier story: https://t.co/fbuXc0Hnbv

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) February 9, 2021