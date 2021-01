Ορκωμοσία Μπάιντεν: Το τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ και το μήνυμά της στα ισπανικά

0

Ερμήνευσε το συμβολικό κομμάτι «This Land Is Your Land»

Κατά την τελετή ορκωμοσίας του 46ου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε το συμβολικό κομμάτι «This Land Is Your Land» και το «America the Beautiful».

Σε ότι αφορά το πρώτο τραγούδι, το μήνυμα του αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον στίχο: η γη αυτή φτιάχτηκε για σένα και για μένα (This land was made for you and me).

Το συγκεκριμένο τραγούδι που επέλεξε η Λόπεζ σε στίχους Guthrie, αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης.

Μάλιστα η λατίνα σταρ δεν παρέλειψε να στείλει το δικό της μήνυμα για δικαιοσύνη στα ισπανικά, απευθυνόμενη στους ισπανόφωνους της χώρας.

Δείτε το βίντεο όπως ανέβηκε στο twitter: