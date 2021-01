Εκρήξεις και πυρκαγιά κοντά στο διυλιστήριο της Χομς στη Συρία

Τρεις ηχηρές εκρήξεις ακούστηκαν στη συριακή πόλη Χομς σήμερα και σύμφωνα με αρχικές αναφορές, αυτές σημειώθηκαν κοντά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου κοντά στο κύριο διυλιστήριο της χώρας, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στην έκτακτη είδηση που μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ, δεν έγινε λόγος θύματα από τις εκρήξεις, αλλά τονίστηκε ότι μονάδες της πολιτικής προστασίας σπεύδουν στο σημείο. Ένας ανταποκριτής στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό al Ikhbariyah ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου σε μια περιοχή κοντά στο κύριο διυλιστήριο της χώρας στην Χομς.

Δεν έγινε σαφές, αν οι εκρήξεις ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή σαμποτάζ στην εμπόλεμη χώρα, όπου η βία έχει υποχωρήσει, αλλά αντικαθεστωτικοί και αντάρτες συνεχίζουν να επιτίθενται σε περιοχές που ελέγχει το συριακό καθεστώς. Στην κεντρική επαρχία Χομς, τους τελευταίους μήνες, σημειώνονται επιθέσεις κατά κυβερνητικών δυνάμεων από τους τελευταίους εναπομείναντες τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους που έχουν βρει καταφύγιο σε απομακρυσμένες αραιοκατοικημένες περιοχές.

Η ρωσική Πολεμική Αεροπορία επιχειρεί επίσης στην περιοχή για να βοηθά τον συριακό στρατό να βομβαρδίζει ύποπτα κρησφύγετα τζιχαντιστών στην επαρχία Χομς.

Syria: major fire after an oil tank exploded tonight in Homs Refinery https://t.co/ZNeIgcVgeZ pic.twitter.com/XfSvUZN514 via @QalaatM #Syria

— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) January 19, 2021