Κορονοϊός: Πάρτυ ηλικιωμένων σε γηροκομείο του Ισραήλ μετά τον εμβολιασμό τους

Ο ταχύς ρυθμός των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού μεταξύ των πιο ηλικιωμένων ανθρώπων στο Ισραήλ, έχει ανεβάσει το ηθικό μιας ηλικιακής ομάδας που έχει υποστεί εντονότερα τον εγκλεισμό και την απομόνωση στη διάρκεια της κρίσης.

Στην εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης Λεβ Γκανίμ στην πόλη Νετάνια, οι ένοικοι εξακολουθώντας να φορούν προστατευτικές μάσκες, έκαναν ένα χορευτικό πάρτι για να γιορτάσουν τον εμβολιασμό τους με τη δεύτερη και τελευταία δόση. «Είμαι ευτυχής σαν ελεύθερο πουλί σήμερα, δόξα τω Θεώ όλα αυτά τελειώνουν», είπε η Πνίνα Ντεμπίνσκι, 70 ετών, συνταξιούχα δασκάλα που ζει στον οίκο αυτόν εδώ και επτά χρόνια.

«Θα είμαστε ελεύθεροι να βγαίνουμε έξω, να συναντιόμαστε με τις οικογένειές μας, τους φίλους μας, να χαιρόμαστε τη ζωή με τον τρόπο που ξέρουμε, τον τρόπο που συνηθίζαμε πριν από περίπου έναν χρόνο. Θα επιστρέψουμε στην κανονική ζωή» πρόσθεσε. Ωστόσο οι συνταξιούχοι θα πρέπει κάτι να προσέχουν. Δεν είναι γνωστό αν τα εμβόλια εμποδίζουν τη μετάδοση, έτσι άνθρωποι που έχουν εμβολιασθεί μπορεί να εξακολουθούν να μεταδίδουν τον ιό.

Αν και υπερηφανεύεται πως έχει εμβολιάσει το 28% του πληθυσμού του των 9 εκατομμυρίων, το Ισραήλ έχει επιβάλει ένα τρίτο εθνικό lockdown χωρίς ημερομηνία λήξης σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις αυξανόμενες μολύνσεις.

