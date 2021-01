Πέθανε ο σπουδαίος αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός, Σινκλέρ Χουντ

0

Είχε συμμετάσχει σε σπουδαίες ανασκαφές στην Κνωσό και στη Χίο

Πέθανε χτες σε ηλικία 104 χρονών ο σπουδαίος Βρετανός αρχαιολόγος και ακαδημαϊκός, Σινκλέρ Χουντ (Martin Sinclair Frankland Hood). Είχε επιδείξει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο, ενώ όσον αφορά στη χώρα μας είχε διατελέσει διευθυντής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και είχε συμμετάσχει σε σπουδαίες ανασκαφές στην Κνωσό και στη Χίο.

Ο Σινκλέρ Χουντ σπούδασε προϊστορική αρχαιολογία στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ήρθε στην Ελλάδα το 1947 ως φοιτητής της Βρετανικής Σχολής Αθηνών, της οποίας υπήρξε αρχικά υποδιευθυντής (1949-1951) και αργότερα διευθυντής (1954-1962). Πραγματοποίησε σημαντικές ανασκαφές στη Χίο (Εμποριό και Άγιο Γάλα), στην Παλαιστίνη και στην Κνωσό (1957-1961). Συνεργάστηκε με σημαντικές μορφές της αρχαιολογίας, όπως ο Άλαν Γουέις και ο Λέοναρντ Γούλεϊ, καθώς και με αρχιτέκτονες, όπως ο Μάικλ Βέντρις, ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική Β γραφή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, αγόρασε μέρος του αρχείου του Ερρίκου Σλήμαν, που αφορούσε το αρχαιολογικό έργο του στην Τύρινθα και στις Μυκήνες το 1876. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αρχείου περιλαμβάνει φωτογραφίες, πρωτότυπα σχέδια και ζωγραφιές αγγείων και ειδωλίων, καθώς και άλλων ευρημάτων από τις ανασκαφές του διάσημου αρχαιολόγου.

Τα βιβλία του αποτέλεσαν βασικά εγχειρίδια μελέτης φοιτητών αρχαιολογίας, ενώ οι αρχαιολογικές δημοσιεύσεις του υπήρξαν υποδειγματικές. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν: «The Home of the Heroes; the Aegean before the Greeks», «The Minoans - Ancient Peoples and Places», «Archaeological survey of the Knossos Area» (με τον David Smyth), «The Arts in Prehistoric Greece», «Prehistoric Emporio and Ayio Gala: V. 1: Excavations in Chios, 1938-55» (με τους Juliet Clutton-Brock και Perry G. Bialor), «Knossos Excavations 1957-61: Early Minoan» (με τον Gerald Cadogan).

Το 2000 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.