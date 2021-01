Kριστιάνο Ρονάλντο: «Βασιλιάς» των social media- Ο Μέσι δεύτερος σε followers

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει χωρίς αντίπαλο όχι μόνο εντός αγωνιστικών χώρων αλλά και στα social media, όπου -ειδικά εκεί- βλέπει τους αντιπάλους του με το κυάλι.

Στη λίστα που δημοσιεύθηκε στο twitter με τους δέκα ποδοσφαιριστές με τους περισσότερους followers σε όλα τα social media (Twitter, Facebook και Instagram), ο CR7 έρχεται πρώτος με 465 εκατ. followers), με τον Λιονέλ Μέσι να ακολουθεί με 200 εκατομμύρια λιγότερους.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ο Νεϊμάρ, ο Χάμες Ροντρίγκες και ο Γκάρεθ Μπέιλ.

Δείτε αναλυτικά την πρώτη 10άδα:

