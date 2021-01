Όσο περνούν οι μέρες έρχονται νέα οπτικά ντοκουμέντα από τα πρωτοφανή επεισόδια που ξέσπασαν με την εισβολή υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο την περασμένη Τετάρτη.

Στο twitter ανέβηκε ένα νέο βίντεο, στο οποίο ένας αστυνομικός έχει εγκλωβιστεί σε μία πόρτα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και ουρλιάζει από τους πόνους, μέχρι να ξαναελευθερώσει το σώμα και τα χέρια του.

Δείτε το βίντεο στο twitter:

While we have seen videos of the Capitol Police running away, opening barriers and taking selfies, there is another side to the story. These Capitol Policemen, decked out in riot gear, are fighting to the death to keep the rioters out, one crushed in the doors #CapitolRiots pic.twitter.com/6E24C9iQFR

— Cyrus Sanati (@BeyondBlunt) January 8, 2021