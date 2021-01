Ο άνθρωπος που διαδέχθηκε τον Τζεφ Μπέζος ως ο πλουσιότερος στον κόσμο

Αλλαγή σκυτάλης στη θέση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, με τον ιδρυτή της Tesla Ελον Μασκ να διαδέχεται τον Τζεφ Μπέζος, με την περιουσία του να ξεπερνά τα 185 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το CNBC, η άνοδος που σημειώθηκε την Πέμπτη στη μετοχή της Tesla έκανε τον Μασκ να ξεπεράσει τον Τζεφ Μπέζος ο οποίος ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο από το 2017, με περιουσία κοντά στα 184 δισ. δολάρια.

Η αύξηση του πλούτου του Μασκ κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς αποτελεί την ταχύτερη άνοδο στη λίστα των πλουσίων.

Elon Musk, the outspoken entrepreneur behind Tesla and SpaceX, is now the richest person on the planet https://t.co/Z5Nu1kuWx2

— Bloomberg (@business) January 7, 2021