Κύπρος: Έφτασε η πρώτη παρτίδα εμβολίων – Συγκινημένη η Στέλλα Κυριακίδου

Στην Κύπρο έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/12) η πρώτη παρτίδα εμβολίων για τη χώρα, την οποία παρέλαβε η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου και ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Η Ευρωπαία Επίτροπος με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter ανέφερε: «Αυτή είναι μια συναισθηματική στιγμή. Μετά από μήνες σκληρής δουλειάς, έφτασε η ημέρα των πρώτων αποστολών εμβολίων COVID-19. Χιλιάδες δόσεις παραδίδονται σήμερα σε όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτόχρονα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ενότητα στην πράξη».

Το αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τα εμβόλια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, προερχόμενο από την Ολλανδία.

Αύριο Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου, οι πρώτοι εμβολιασμοί θα γίνουν σε οίκο ευγηρίας και στο νοσοκομείο αναφοράς, ενώ για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί έχει προγραμματιστεί ο εμβολιασμός του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

Η τωρινή ποσότητα των εμβολίων αντιστοιχεί στο 29% του συνολικού αριθμού που θα παραλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία.

