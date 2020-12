HΠΑ: Οργή για τη νέα δολοφονία Αφροαμερικανού από αστυνομικό

Ο Αντρέ Μορίς Χιλ, 47 ετών, σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης από τις σφαίρες λευκού αστυνομικού στο Κολόμπους, στην πολιτεία Οχάιο, κι έγινε ο δεύτερος Αφροαμερικανός που έχασε με πανομοιότυπο τρόπο τη ζωή του στην πόλη αυτή των βόρειων ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε την αγανάκτηση σε μια χώρα όπου από την άνοιξη έχει εκδηλωθεί κίνημα ιστορικών διαστάσεων κατά της αστυνομικής βίας.

Ο Χιλ βρισκόταν στο γκαράζ σπιτιού τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη όταν χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες που έριξε ο αστυνομικός. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν κληθεί για ασήμαντο περιστατικό στην περιοχή.

Τα πλάνα από την κάμερα που φόραγε ο αστυνομικός εικονίζουν τον Χιλ να προχωράει προς αυτόν, κρατώντας ένα κινητό τηλέφωνο στο αριστερό του χέρι, χωρίς να είναι ορατό το δεξί. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός ανοίγει πυρ και ο 47χρονος καταρρέει. Τίποτα στο βίντεο δεν εξηγεί γιατί ο αστυνομικός άνοιξε πυρ.

Ο Άνταμ Κόι και ο συνάδελφός του θα περιμένουν αρκετά λεπτά προτού πλησιάσουν το θύμα, ακόμα ζωντανό. Ο Χιλ θα ξεψυχήσει λίγο αργότερα.

