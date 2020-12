Ιστορική στιγμή: Ξεκίνησε η αποστολή των εμβολίων στην Ευρώπη – Στις 27 Δεκεμβρίου οι πρώτοι εμβολιασμοί

Την αποστολή των εμβολίων κατά του κορονοϊού που ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη ανακοίνωσε η Κομισιόν με ανάρτησή της στο Twitter.

«Αφού πακετάραμε προσεκτικά τις δόσεις των προσφάτως εγκεκριμένων εμβολίων κατά του κορονοϊού, έφυγαν για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσθέτει: «Αυτά τα εμβόλια θα φτάσουν σύντομα στους προορισμούς τους για να χρησιμοποιηθούν κατά τις «Μέρες Εμβολιασμού της ΕΕ» στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου».

«Είναι η ώρα της Ευρώπης: στις 27, 28, 29 Δεκεμβρίου, ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστατεύουμε τους πολίτες μας και είμαστε πιο δυνατοί μαζί», έγραψε στο Twitter η επικεφαλής της Κομισιόν.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 🇪🇺 countries.

These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 24, 2020