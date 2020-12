Η Τουρκία ξαναβγάζει το Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο

0

Με NAVTEX που εκδόθηκε δεσμεύει έως τις 21 Ιουνίου 2021 περιοχή ανοιχτά της Αττάλειας

Η Τουρκία ξαναβγάζει το ερευνητικό σεισμογραφικό σκάφος Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες έως τις 21 Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με NAVTEX που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία της Αττάλειας, το ερευνητικό σκάφος με τα συνοδευτικά του Ataman και Cengishan θα διεξάγει έρευνες για υδρογονάνθρακες. Αυτή τη φορά ωστόσο, αυτές θα περιοριστούν σύμφωνα με την NAVTEX ανοιχτά της Αττάλειας και εντός της Τουρκικής υφαλοκρυπίδας.

Ειδικότερα, η NAVTEX αναφέρει:

TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N - 030 34.37 E

35 53.85 N - 031 03.72 E

36 16.17 N - 031 38.63 E

36 47.82 N - 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.