Σε ζωντανή μετάδοση ο Μπάιντεν έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, 78 ετών, εμβολιάστηκε σήμερα για την Covid-19, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, λαμβάνοντας την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech σε νοσοκομείο του Νιούαρκ, στο Ντέλαγουερ.

«Είναι σημαντικό να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα στον κόσμο ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές», είχε δηλώσει ο Μπάιντεν.

Ο Μπάιντεν προέτρεψε τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν μόλις καταστεί διαθέσιμο το εμβόλιο, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας». Απέδωσε επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα εύσημα στην κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη των εμβολιασμών.

Σύμφωνα με την ομάδα μετάβασης του Μπάιντεν, η μέλλουσα κυρία των ΗΠΑ Δρ Τζιλ Μπάιντεν έλαβε και αυτή σήμερα την πρώτη δόση του εμβολίου.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να κάνουν το ίδιο και η αντιπρόεδρος, Κάμαλα Χάρις με τον σύζυγό της Νταγκ Έμχοφ.

