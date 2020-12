Κορονοϊός: Μια βοηθός νοσηλεύτρια η πρώτη που έκανε το εμβόλιο στον Καναδά

Ο Καναδάς ξεκίνησε σήμερα την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19, κάνοντας το εμβόλιο σε υγειονομικούς κι έγινε με αυτόν τον τρόπο η τρίτη χώρα παγκοσμίως που χορηγεί το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Η πρώτη δόση χορηγήθηκε στην Ανίτα Κουίντατζεν, μια βοηθό νοσηλεύτρια στο κέντρο Rekai, έναν οίκο ευγηρίας στο Τορόντο, τη μεγαλύτερη πόλη του Καναδά. Η ίδια δήλωσε «ενθουσιασμένη» που ήταν η πρώτη που εμβολιάστηκε.

Μέλη του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, φορώντας μάσκες, έσπευσαν να την χειροκροτήσουν, αμέσως μετά τον εμβολιασμό της. «Σήμερα, πραγματικά, κάναμε στροφή 180 μοιρών», δήλωσε ο γιατρός Κέβιν Σμιθ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του πανεπιστημιακού ινστιτούτου Michener, όπου έγινε το εμβόλιο.

«Η ίδια εργάστηκε ακούραστα όταν έπληξε η πανδημία Covid-19 τον οίκο ευγηρίας, κάνοντας συχνά διπλές βάρδιες», σύμφωνα με μια ανακοίνωση. Άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι έκαναν τα πρώτα εμβόλιά τους μετά τη νοσηλεύτρια.

