Το Ιράν «απαντά» στην σφοδρή κριτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτέλεση του αντιφρονούντα δημοσιογράφου

Το Ιράν κάλεσε τον πρεσβευτή της Γερμανίας, της χώρας η οποία έχει αυτή την περίοδο την εναλλασσόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με την κριτική που άσκησε η ΕΕ στην Τεχεράνη με αφορμή την εκτέλεση ενός ιρανού δημοσιογράφου, μετέδωσαν σήμερα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επίσης σχεδιάζει σήμερα να καλέσει τον γάλλο επιτετραμμένο στην Τεχεράνη, μετέδωσε το ημι-επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η Γαλλία επίσης επέκρινε σφόδρα την εκτέλεση, χθες, του διαφωνούντα δημοσιογράφου Ρουχολάμ Ζαμ, ο οποίος έδρευε στο Παρίσι προτού συλληφθεί και μεταφερθεί στο Ιράν.

Χθες, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε την εκτέλεση του Ιρανού διαφωνούντα, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή της στη θανατική ποινή «υπό οιεσδήποτε περιστάσεις» και χαρακτήρισε «επιτακτική ανάγκη» οι ιρανικές αρχές να σεβαστούν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων και «να σταματήσουν να καταφεύγουν σε τηλεοπτικές ομολογίες προκειμένου να εγκαθιδρύσουν και να καταδείξουν την ενοχή τους».

Από την πλευρά της η Γαλλία, που είχε δώσει άσυλο στον Ρουχολάχ Ζαμ, χαρακτήρισε, διά του υπουργείου Εξωτερικών, «βάρβαρη και απαράδεκτη πράξη» την εκτέλεσή του.

Η Διεθνής Αμνηστία και η μκο «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» επίσης καταδίκασαν την εκτέλεση.

Ο Ζαμ είχε καταδικαστεί για υποκίνηση βίας στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων το 2017.

#Iran: AmadNews editor #Rohollah_Zam was executed this 12/12. RSF is outraged at this new crime of Iranian justice and sees @ali_khamenei as the mastermind of this execution. RSF had warned @mbachelet and @JavaidRehman about his possible execution since the 23rd of October pic.twitter.com/sRGZRFxe95

— RSF (@RSF_inter) December 12, 2020