Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο για αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζούς στο ανατολικό Λονδίνο όπως μεταδίδει η Daily Mail. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αρκετοί έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Χάκνεϊ και ασθενοφόρα και δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν καταφτάσει στην περιοχή.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

