Mαραντόνα: Το δωμάτιο που πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Στη δημοσιότητα έφερε η Daily Mail εικόνες από το δωμάτιο όπου πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του ο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, φαίνεται η αυτοσχέδια κρεβατοκάμαρα, ένας μικρός χώρος προορισμένος για παιχνίδια στο ισόγειο με μια ντουλάπα ως πόρτα για να του δώσει μια μικρή ιδιωτικότητα.

Αφού έφυγε από το νοσοκομείο στις 11 Νοεμβρίου μετά από εγχείρηση, o Μαραντόνα έπρεπε να κοιμάται σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο, το οποίο είχε προετοιμάσει η κόρη του Τζάνα, αφού υπέγραψε συμβόλαιο ενοικίασης τριών μηνών αξίας 12.000 λιρών.

Αλλά το ισόγειο δωμάτιο κατέληξε να μετατραπεί σε υπνοδωμάτιο λόγω της δυσκολίας που είχε να ανέβει τις σκάλες μετά την επέμβαση του.

Ο Μαραντόνα, δεν είχε καν μια κατάλληλη τουαλέτα στην προσωρινή κρεβατοκάμαρα και είχε με μια φορητή ορθοπεδική τουαλέτα, οπότε δεν χρειάστηκε να μετακινηθεί πολύ μακριά τη νύχτα.

Φαίνεται επίσης ότι μια οθόνη τηλεόρασης είχε μετακινηθεί στο δωμάτιο μαζί με μια καρέκλα μασάζ.

Ο μικρός χώρος δεν έχει καμία σχέση με το ευρύχωρο υπνοδωμάτιο με ιδιωτικό μπάνιο, ένα από τα τέσσερα υπνοδωμάτια στον επάνω όροφο του σπιτιού, το οποίο προοριζόταν για τον Μαραντόνα, σημειώνει η Daily Mail.

A hero’s humble end: The cramped, makeshift bedroom where Diego Maradona spent his final days https://t.co/pj0Dpznk0t

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 3, 2020