Επεισόδια στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του Μαραντόνα

Εικόνες χάους παρατηρούνται από το πρωί στο Μπουένος Άϊρες, κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο της Αργεντινής όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας για να αποχαιρετήσουν τον Ντιέγκο Μαραντόνα, στο σημείο που έχει τοποθετηθεί για λαϊκό προσκύνημα η σορός του.

Η Αστυνομία προσπαθεί να επιβάλλει την τάξη ωστόσο πολλές φορές εκδηλώνονται συμπλοκές με πολίτες, όπως μπορείτε να δείτε σε αναρτήσεις στο twitter.

Η σορός του Μαραντόνα έχει τεθεί σε 48ωρο λαϊκό προσκύνημα στην πρωτεύουσα της Αργεντινής.

Scuffles erupt between police and football fans in Buenos Aires as thousands gather to pay respect to Diego Maradona pic.twitter.com/byWqNXCT8n

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 26, 2020