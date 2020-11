Ο πλανήτης θρηνεί για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα

Ο μεγαλύτερος-κατά πολλούς- ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, δεν βρίσκεται πια στη ζωή καθώς σήμερα Τετάρτη υπέστη ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 60 ετών.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του «Ντιεγκίτο», τα social media έχουν ήδη κατακλυστεί από αποχαιρετιστήρια μηνύματα ανώνυμων φιλάθλων που λάτρεψαν σαν Θεό τον Μαραντόνα μέχρι επώνυμους του ποδοσφαίρου, συμπαίκτες, αντιπάλους, εθνικές ομάδες και συλλόγους.

Ο μεγάλος Πελέ έσπευσε να τον αποχαιρετίσει λέγοντας χαρακτηριστικά: «είναι τόσο λυπηρό να χάνονται οι φίλοι με αυτό τον τρόπο. Σίγουρα μία μέρα θα κλωτσάμε μαζί μία μπάλα στον ουρανό».

Η Νάπολι θρηνεί για τον δικό της Ντιέγκο, τον «Θεό των Ναπολιτάνων», τον άνθρωπο που λατρεύτηκε όσο κανείς κατά την περίοδο 1984-'91, όπου αγωνίστηκε με την ομάδα του ιταλικού Νότου, φέρνοντάς την στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου. «Για πάντα. Αντίο Ντιέγκο»

Η Μπόκα Τζούνιορς, η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε την περίοδο 1981-'82 και 1995-'97, ανέβασε tweet «αιώνιας ευγνωμοσύνης».

Ο Μαραντόνα αγωνίστηκε και στην Μπαρτσελόνα (1982-'84) με τους Καταλανούς να στέλνουν το δικό τους «αντίο»:



Ένας από τους αντιπάλους του αγωνιζόμενος με την Εθνική Αγγλίας, την δεκαετία του '80, ο Γκάρι Λίνεκερ, αποχαιρέτισε τον Μαραντόνα, λέγοντας:

«Από κάποια απόσταση ο καλύτερος παίκτης της γενιάς μου και αναμφισβήτητα ο καλύτερος όλων των εποχών. Μετά από μια ευλογημένη αλλά ταραγμένη ζωή, ελπίζω ότι τελικά θα βρει κάποια άνεση στα χέρια του Θεού. #RipDiego».

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020