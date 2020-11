Γερμανική φρεγάτα σταμάτησε και έλεγξε τουρκικό πλοίο με προορισμό τη Λιβύη

Ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο αναχαιτίσθηκε και στη συνέχεια ερευνήθηκε στη Μεσόγειο από γερμανούς στρατιωτικούς στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής, η οποία έχει αναλάβει να ελέγχει το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί σε βάρος της Λιβύης, μετέδωσαν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, μια γερμανική φρεγάτα, η οποία έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης Irini, σταμάτησε χθες Κυριακή το βράδυ στα ανοικτά της Πελοποννήσου αυτό το τουρκικό πλοίο, το οποίο κατευθυνόταν προς το λιβυκό λιμάνι Μισράτα.

Ένοπλοι στρατιώτες κατέβηκαν με σχοινιά στο πλοίο Rosalina-A από ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με εντυπωσιακές εικόνες που μεταδόθηκαν από το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, και στη συνέχεια πήραν τον έλεγχο της γέφυρας. Οι γερμανοί στρατιωτικοί ερεύνησαν το πλοίο όλη τη νύκτα, αλλά δεν βρήκαν παρά μπισκότα και μπογιά, υποστήριξε το Anadolu, σύμφωνα με το οποίο το πλοίο μετέφερε ανθρωπιστικό υλικό.

Το τουρκικό φορτηγό συνέχισε τον πλού του σήμερα το πρωί μετά την αποχώρηση των στρατιωτικών, σύμφωνα πάντα με το κρατικό τουρκικό πρακτορείο. Ωστόσο το γερμανικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε σήμερα πως ο έλεγχος του Rosalina-A διακόπηκε χωρίς να ολοκληρωθεί, επειδή η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε στην αποστολή της ΕΕ, ότι οι γερμανοί στρατιωτικοί παραβίασαν το διεθνές δίκαιο, επειδή δεν περίμεναν να τους δώσει άδεια η Τουρκία για να επιβιβασθούν.

German frigate led by Greek commander in Eastern Mediterranean unlawfully intercepts Turkish commercial vessel carrying food and paint supplies to be transferred to Libyahttps://t.co/k75YafLCSb pic.twitter.com/gD9vKWuxKT

— DAILY SABAH (@DailySabah) November 23, 2020