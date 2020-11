Ομηρία δεκάδων ανθρώπων σε κτίριο εταιρείας στο Μόντρεαλ του Καναδά

Υπόθεση ομηρίας δεκάδων ανθρώπων στο κτίριο που στεγάζει τα γραφεία της εταιρείας Ubisoft στη λεωφόρο Saint-Laurent στο Μόντρεαλ του Καναδά βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει, ούτε διαψεύδει την είδηση, ωστόσο σε ανάρτησή της στο Twiiter κάνει λόγο για αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή.

BREAKING - Dozens of people are being held hostage on the rooftop of the #Ubisoft building in #Montreal, Canada. pic.twitter.com/7qGBmnRv19

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 13, 2020