Συναγερμός στο Λονδίνο: Μία σύλληψη από την επίθεση με όχημα σε αστυνομικό τμήμα

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα απόψε, αφού ένα όχημα προσέκρουσε προηγουμένως σε ένα αστυνομικό τμήμα του βόρειου Λονδίνου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι το επεισόδιο σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα του Έντμοντον Γκριν, το οποίο στη συνέχεια εκκενώθηκε.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο μπροστά στο τμήμα και έναν άνδρα που φαίνεται σαν να προσπαθεί να βάλει φωτιά στον δρόμο. Αστυνομικοί πέφτουν πάνω του και τον ακινητοποιούν. Η αυθεντικότητα του βίντεο δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί.

