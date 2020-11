Εμβόλιο Pfizer- BioNTech: Το ζευγάρι που ανακάλυψε το εμβόλιο που έφερε χαμόγελα στην ανθρωπότητα

Πολλά χαμόγελα στην ανθρωπότητα σκόρπισαν οι χθεσινές ανακοινώσεις των Pfizer και BionTech ότι το εμβόλιο που ανέπτυξαν κατά του κοροναϊού είναι περισσότερο από 90% αποτελεσματικό στην πρόληψη της νόσου.

Ο 55χρονος Dr. Sahin και η 53χρονη Dr. Tureci είναι οι ιδρυτές της BioNTech, της εταιρίας που συνεργάζεται με τη Pfizer και πλέον η εταιρεία τους κοστίζει δισεκατομμύρια.

Επιστήμονες και επιχειρηματίες ο 55χρονος Dr. Sahin και η 53χρονη Dr. Tureci, είναι μεταξύ των 100 πλουσιότερων Γερμανών, με την αξία της εταιρείας τους, της BioNTech, να ανέρχεται στα 21 δισ. ευρώ μετά την ανακάλυψη του εμβολίου.

Παιδιά μεταναστών κι οι δύο έζησαν δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο διευθύνων σύμβουλος της BioNTech, Ουγκούρ Σαχίν γεννήθηκε στο Ισκέντερουν και η οικογένειά του μετακόμισε στη Δυτική Γερμανία όταν ο ίδιος ήταν τεσσάρων ετών. Ο πατέρας του εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο της Ford στην Κολωνία.

Η Dr. Tureci, επικεφαλής γιατρός της εταιρείας, γεννήθηκε στη Γερμανία και είναι κόρη ενός Τούρκου γιατρού που μετανάστευσε στη χώρα από την Κωνσταντινούπολη.

