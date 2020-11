«Δεν επαφίεται ούτε σε εμένα, ούτε στον Ντόναλντ Τραμπ να ανακηρύξει τον νικητή αυτών των εκλογών. Επαφίεται στους ψηφοφόρους», τόνισε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν μέσω Twitter, απαντώντας εμμέσως στο μήνυμα περί «μεγάλης νίκης» που ανήρτησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020