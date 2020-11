Τρόμος στη Βιέννη: Βίντεο-σοκ με ένοπλο να πυροβολεί πολίτη

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν σε ανταλλαγές πυρών που ακολούθησαν μια ένοπλη επίθεση σε συναγωγή στην Βιέννη, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung τόνισε πως ο νεκρός είναι αστυνομικός.

Έξι διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης της Βιέννης που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον δρόμο όπου στεγάζεται η κεντρική συναγωγή της Αυστρίας, στοχοθετήθηκαν στην επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ORF επικαλούμενο την αστυνομία.

Το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA ανέφερε πως ένας ύποπτος και ένας περιστατικός σκοτώθηκαν από πυρά.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από την ένοπλη επίθεση και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της πόλης. Οι επτά από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι ORF.

Σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο APA, ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε δέκα ασθενοφόρα και άλλα πέντε ιατρικά οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε πως ο ίδιος μαζί με τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς βρίσκεται σε κέντρο διαχείρισης κρίσεων για την αντιμετώπιση των ένοπλων επιθέσεων.

Η αυστριακή τηλεόραση μετέδωσε πως έως και επτά δράστες μπορεί να παραμένουν ασύλληπτοι μετά την επίθεση σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης. Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Καρλ Νέχαμερ χαρακτήρισε τρομοκρατική την επίθεση δηλώνοντας πως σε αυτήν εμπλέκονται πολλοί δράστες.

Ο Νέχαμερ ανέφερε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και πιθανώς νεκροί.

"Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες, δυστυχώς, υπήρχαν και αρκετοί τραυματίες, πιθανώς και νεκροί. Οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν μακρύκαννα όπλα, οπότε αποτελούν μεγάλη απειλή", δήλωσε ο Νέχαμερ αργά το βράδυ στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF 1.

Ο υπουργός προέτρεψε τους κατοίκους της Βιέννης να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν ανοιχτούς χώρους στην πόλη.

Ο υπουργός δεν επιβεβαίωσε αναφορές για μια ομηρία σε εστιατόριο.

Βίντεο-σοκ με εν ψυχρώ πυροβολισμό πολίτη

Πριν από λίγη ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται ένας από τους δράστες να περπατάει με γρήγορο βήμα γοργό και να πυροβολεί έναν περαστικό, ο οποίος σωριάζεται στο έδαφος.

Στη συνέχεια τρέχει για να προλάβει να σκοτώσει και άλλους. Όταν βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει, επιστρέφει και πυροβολεί δυο ακόμα φορές τον πολίτη που δεν είχε κουνηθεί από το σημείο που είχε πέσει.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK

— ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020