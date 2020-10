Ιδιαίτερα αισθητός και στην Τουρκία έγινε ο σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής.

Από την σεισμική δόνηση ταρακουνήθηκαν Σμύρνη, Μπαλίκεσιρ, Αϊδίνιο ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.

MORE — 13-story building reportedly collapses in İzmir’s Bornova district with people trapped under rubblehttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/DMQNTqRb9v

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020