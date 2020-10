Συναγερμός στο Παρίσι: Εντοπίστηκε τσάντα με πυρομαχικά κοντά στον Πύργο του Άιφελ

Το Πεδίον του Άρεως στο Παρίσι, το πάρκο γύρω από τον Πύργο του Άιφελ, εκκενώθηκε για λίγο μετά τον εντοπισμό μιας τσάντας γεμάτης πυρομαχικά, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Δύο γαλλικοί τοπικοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι δημοσίευσαν φωτογραφίες μιας μπλε τσάντας με διάφορα είδη πυρομαχικών.

Νωρίτερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι εκκενώθηκε η περιοχή γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου, στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, έπειτα από απειλή για βόμβα. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα στην περιοχή.

Bomb threat at the Arc de Triomphe, in #Paris , #France. The area around the scene has been evacuated including metro stations and part of the #ChampsElyséespic.twitter.com/8kNCkC0MFS

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 27, 2020