Συναγερμός στο Παρίσι: Ένοπλος σκότωσε πολίτη με μαχαίρι

Ένοπλη επίθεση κατά ενός άνδρα, που τελικά έχασε τη ζωή του, σημειώθηκε σήμερα στο Παρίσι, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές.

Συγκεκριμένα, ένας ένοπλος άνδρας σκότωσε έναν πολίτη μαχαιρώνοντας τον στο λαιμό.

Η γαλλική αστυνομία φέρεται να πυροβόλησε τον δράστη.

Όπως μετέδωσε ο ιστότοπος actu.fr, δημοτικοί αστυνομικοί εντόπισαν το θύμα γύρω στις 17.30 το απόγευμα, στην πλατεία Ρενέ Πικάρ, κοντά σε ένα σχολείο. Ο δράστης ήταν ακόμη παρών στο σημείο και τον κάλεσαν να παραδοθεί, όμως εκείνος τους απείλησε με το όπλο που κρατούσε και διέφυγε.

Αστυνομικοί που τον καταδίωξαν τον πυροβόλησαν και τον εξουδετέρωσαν όταν έφτασε στο Ερανί-σιρ-Ουάζ και αφού αρνήθηκε και πάλι να παραδοθεί. Μία πηγή της εισαγγελίας ανέφερε ότι ο δράστης έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ήταν οπλισμένος με ένα μαχαίρι και ένα όπλο, πιθανότατα μια επαναληπτική καραμπίνα.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, καθηγητής μέσης εκπαίδευσης ήταν ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση στο προάστιο Κονφλάν-Σεντ-Ονορέν του Παρισιού, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή για να ελέγξουν έναν ύποπτο που «περιφερόταν» γύρω από ένα σχολικό συγκρότημα, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο. Στο σημείο εντόπισαν νεκρό τον καθηγητή και σε μικρή απόσταση, στην κοινότητα Ερανί, προσπάθησαν να συλλάβουν έναν άνδρα που κρατούσε μαχαίρι και τους απείλησε. Πυροβόλησαν εναντίον του και τον τραυμάτισαν σοβαρά.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος βρίσκεται στο Μαρόκο για επίσημη επίσκεψη, αποφάσισε να επιστρέψει αμέσως στο Παρίσι.

France attack: Man shot by police after 'decapitation' in Paris suburbs https://t.co/GoyZTmfYji

BREAKING: Man decapitated in assault near Paris, anti-terror probe under way: https://t.co/iwDo6najUq

— DW News (@dwnews) October 16, 2020