Γάλλοι αστυνομικοί: «Δεχόμαστε επίθεση- Θέλουμε προστασία»

Γάλλοι αστυνομικοί διαμαρτυρήθηκαν μπροστά από τα αστυνομικά τμήματά τους σήμερα, μετά την επίθεση που διέπραξαν δεκάδες άνθρωποι σε προάστιο του Παρισιού εναντίον ενός αστυνομικού σταθμού με μεταλλικές ράβδους και πυροτεχνήματα το Σαββατοκύριακο.

Αστυνομικοί συγκεντρώθηκαν μεταξύ άλλων έξω από το αρχηγείο της Αστυνομίας του Παρισιού, κρατώντας πλακάτ με το σύνθημα «Η αστυνομία δέχεται επίθεση, οι πολίτες βρίσκονται σε κίνδυνο». Στη συνοικία Σαμπινί, όπου εκτυλίχθηκαν οι ταραχές το Σάββατο, τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κρατούσαν πλακάτ όπου αναγραφόταν: «Η ασφάλειά σας έχει ένα τίμημα. Θέλουμε προστασία και αναγνώριση».

«Ακούω τους πολιτικούς να λένε ότι η κρατική εξουσία δεν πρέπει να ποδοπατείται. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Θα ήθελα να δω ενέργειες που θα αποδεικνύουν ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά», δήλωσε στο Reuters ο Γκεγκορί Γιορόν, εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής ένωσης Unité SGP Police Force Ouvrière.

Ο αστυνομικός έκανε τις δηλώσεις αυτές μπροστά από το τμήμα του Σαμπινί, όπου περίπου 200 συνάδελφοί του διαδήλωσαν.

Η γαλλική αστυνομία δέχεται πιέσεις έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων από τα ΜΜΕ αυτό το καλοκαίρι που αποκάλυψαν την ύπαρξη ενδημικού ρατσισμού και ακροδεξιών φρονημάτων στις τάξεις της.

Νωρίτερα αυτόν τον χρόνο, οργανώθηκαν κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας. Οι διαδηλώσεις, τις οποίες εν μέρει πυροδότησε το παγκόσμιο κύμα κινητοποιήσεων μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνομία στη Μινεάπολη τον Μάιο, επικεντρώνονταν στον θάνατο ενός νεαρού μαύρου που είχε συλληφθεί το 2016 υπό παρόμοιες συνθήκες με τον Φλόιντ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών ενώσεων της αστυνομίας την προσεχή Πέμπτη, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τη δυσαρέσκειά τους.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν έχει πει ότι η κυβέρνηση θέλει να καταθέσει νομοσχέδιο για την ασφάλεια, που θα ορίζει τα πυροτεχνήματα ως είδος όπλου και θα απαγορεύει την πώλησή τους, μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου. Οι αστυνομικές ενώσεις το καταγγέλλουν ως μια ανεπαρκή κίνηση και λένε ότι περισσότεροι αστυνομικοί χρειάζονται στους δρόμους.

About 40 unidentified people armed with metal bars and using fireworks as mortars tried to storm a French police station in the #Paris suburbs on Saturday night, officials said on Sunday.#France #champignysurmarne pic.twitter.com/D3rXkd2cVw

— Alghadeer English (@alghadeertv_eng) October 11, 2020