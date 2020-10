Απίστευτο τρολάρισμα στον Τραμπ για το debate της 15ης Οκτωβρίου

0

Οι αναρτήσεις απάντηση στον Αμερικανό Πρόεδρο που ανυπομονεί να αντιμετωπίσει τον Μπάιντεν

Απίστευτο τρολάρισμα δέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ένα tweet του για το debate της 15ης Οκτωβρίου με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που πήρε εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί για να λάβει θεραπεία για τον κοροναϊό, δήλωσε σήμερα πως ανυπομονεί να συμμετάσχει σε μία ακόμη τηλεοπτική αναμέτρηση με τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν.

«ΝΙΩΘΩ ΚΑΛΑ!», έγραψε σε tweet ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Ανυπομονώ για το ντιμπέιτ το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου στο Μαϊάμι. Θα είναι φανταστικά», συμπλήρωσε.

Οι περισσότεροι επισημαίνουν, ότι δεν θα ήθελαν να βρεθούν με τίποτα στον ίδιο χώρο με τον Τραμπ, ενώ κάποιοι τον ρωτούν: «Πόσους θα προσπαθήσεις να μολύνεις αυτή τη φορά;».

Δείτε το tweet του Ντόναλντ Τραμπ:

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

Και μερικές από τις επικές απαντήσεις των χρηστών του Twitter:

Zoom.

The only way anyone should debate you is in a full

HazMat suit.#SuperSpreader pic.twitter.com/aSv4tF4f5l — Dimestore Slurring Mussolini (@DoNotATJack1) October 6, 2020

He's isolating in the bunker. pic.twitter.com/Bg3v2SUr0w — THE G🤥P'S M🤥RAL BANKRUPTCY (@azstudigital) October 6, 2020