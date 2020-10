Ρεκόρ από like στο tweet του Τραμπ όπου ανακοίνωσε ότι νόσησε από κοροναϊό

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο like, τουλάχιστον 425.000 σχόλια και τα retweet δίνουν και παίρνουν: το τουίτ του Ντόναλντ Τραμπ με τον οποίο ανακοίνωσε πως ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ διαγνώστηκαν θετικοί με τη νόσο Covid-19 σπάει ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ σήμερα.

«Απόψε, η Πρώτη Κυρία και εγώ ο ίδιος διαγνωστήκαμε θετικοί στην Covid-19», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, ηλικίας 74 ετών. Διευκρίνισε ότι η Μελάνια Τραμπ και ο ίδιος μπαίνουν «αμέσως» σε «καραντίνα» για να ξεπεράσουν τον κοροναϊό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 207.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, την πλέον πληγείσα χώρα στον κόσμο.

Στις 10.00 το πρωί τοπική ώρα στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ (17.00 ώρα Ελλάδας), εννέα ώρες μετά την ανακοίνωση που έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μήνυμα του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είχε γίνει retweet περισσότερες από 800.000 φορές και είχε δεχθεί 1,3 εκατομμύρια like, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ως μέτρο σύγκρισης, εκ των 600 τελευταίων tweet του Τραμπ, τα πιο δημοφιλή είχαν αναπαραχθεί 80.000 φορές και είχαν λάβει περίπου 300.000 «καρδούλες», σύμφωνα με τα στοιχεία του TruthNest, που ειδικεύεται στα στατιστικά δεδομένα στο Twitter.

Η επίθεση του Τραμπ τη Δευτέρα, για παράδειγμα, εναντίον του Τζο Μπάιντεν που «αρνήθηκε να υποβληθεί σε αντιντόπινγκ τεστ», πριν από τη μεταξύ τους τηλεμαχία, αναπαρήχθη 85.000 φορές.

Σύμφωνα με το Axios, το «δημοφιλέστερο» tweet του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου ήταν, έως σήμερα, ένα μήνυμα του 2019 με το οποίο ανακοίνωνε πως ο Αμερικανός ράπερ A$AP Rocky είχε αφεθεί ελεύθερος από φυλακή στη Σουηδία και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Το συγκεκριμένο tweet είχε λάβει 800.000 like.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που επικρίνει τακτικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα κατηγορεί ότι λογοκρίνουν τους Ρεπουμπλικανούς, «ακολουθείται» από περισσότερους από 86 εκατομμύρια χρήστες στο Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

