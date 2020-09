Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στην Ουκρανία

Μεταγωγικό αεροπλάνο του ουκρανικού στρατού συνετρίβη απόψε στην περιοχή του Χαρκόβου, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν «νεκροί και τραυματίες», ανακοίνωσαν οι εθνικές αεροπορικές δυνάμεις.

Το αεροπλάνο τύπου Antonov-26, συνετρίβη κατά την προσγείωση, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Εκτός από το πλήρωμα, φοιτητές του Ινστιτούτου των ουκρανικών αεροπορικών δυνάμεων του Χαρκόβου επέβαιναν σε αυτό. Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από την κατάσβεση της φωτιάς μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, όπως δημοσιεύθηκε στο Twitter.

Video of the extinguished An-26 crash in #Ukraine pic.twitter.com/02VjGQ7MWN

— ThreeCalories (@ThreeCalories) September 25, 2020