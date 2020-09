Πύρινη «κόλαση» στο λιμάνι της Ανκόνα – Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε την νύχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ιταλίας, στο λιμάνι της Ανκόνα.

Πρόκειται για περιοχή στην οποία υπάρχει ναυπηγείο, αλλά και εταιρίες παραγωγής χημικών ουσιών. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και η τοπική αστυνομία απαγόρευσε την πρόσβαση στην περιοχή.

Την ώρα αυτή, ολοκληρώνονται οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι ιταλικές αρχές, για προληπτικούς λόγους, έχουν ζητήσει από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην ανοίγουν τα παράθυρα των σπιτιών. Σήμερα, πάντα για προληπτικούς λόγους, τα πάρκα και τα σχολεία της πόλης πρόκειται να παραμείνουν κλειστά.

Μπορεί να διακρίνει κανείς το σύννεφο με πυκνό, μαύρο καπνό, από δεκάδες χιλιόμετρα απόσταση. Από τα πρώτα δειγματοληπτικά τεστ, πάντως, δεν προκύπτει να υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Nella notte incendio ad #Ancona nella zona portuale per circostanze ancora da verificare. Non ci sono vittime. Il comune ha disposto la chiusura di scuole e parchi, secondo il sindaco comunque dai primi rilievi non ci sarebbero problemi di inquinamento. pic.twitter.com/WWqe2FIYzt

— Tg1 (@Tg1Raiofficial) September 16, 2020