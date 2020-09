Αστυνομικός στις ΗΠΑ πυροβόλησε 13χρονο αυτιστικό παιδί με κρίση άγχους

Ένα αυτιστικό παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο Σολτ Λέικ Σίτι των ΗΠΑ όταν ένας αστυνομικός το πυροβόλησε, αφού προηγουμένως η μητέρα του είχε ζητήσει βοήθεια για να το μεταφέρει στο νοσοκομείο επειδή είχε υποστεί κρίση.

Ο Λίντεν Κάμερον, 13 ετών, που πάσχει από σύνδρομο Άσπεργκερ, υπέστη σοβαρή κρίση άγχους επειδή η μητέρα του επρόκειτο να επιστρέψει για πρώτη φορά στη δουλειά της μετά από έναν χρόνο. Η γυναίκα, η Γκόλντα Μπάρτον, κάλεσε το 911, τον αριθμό των επειγόντων περιστατικών, για να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο.

«Τους είπα, δεν είναι οπλισμένος, απλώς τρελαίνεται και αρχίζει να φωνάζει, είναι παιδί, χρειάζεται προσοχή», αφηγήθηκε η μητέρα στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι KUTV.

Όταν οι αστυνομικοί αυτής της πόλης της Γιούτα έφτασαν στο σπίτι, ο έφηβος έφυγε τρέχοντας. Ένας αστυνομικός τότε τον πυροβόλησε κατ’ επανάληψη.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης καταδίωξης με τα πόδια, ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ με το υπηρεσιακό του όπλο και πέτυχε αυτό το πρόσωπο», είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Κιθ Χόροκς, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο 13χρονος φέρει τραύματα στον ώμο, τους αστραγάλους, τα έντερα και την ουροδόχο κύστη.

«Είναι ένα μικρό παιδί, γιατί δεν τον ρίξατε απλώς στο έδαφος;» διερωτήθηκε, κλαίγοντας, η μητέρα.

