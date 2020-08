Εκτροχιάστηκε τρένο στη Σκωτία

Περί τα τριάντα ασθενοφόρα, ανάμεσά τους και ελικόπτερα, έχουν σπεύσει στον τόπο εκτροχιασμού τρένου στην περιοχή του Στόουνχέβεν της βορειοανατολικής Σκωτίας, ανακοίνωσε η σκωτική αστυνομία, ενώ πλάνα από τον τόπο του ατυχήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι καπνός υψώνεται στο σημείο.

Για «εξαιρετικά σοβαρό συμβάν» και μεγάλο αριθμό σοβαρών τραυματισμών έκανε λόγο ο πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον σχετικά με τον εκτροχιασμό τρένου σήμερα το πρωί στην βορειοανατολική Σκωτία, την ώρα που το SKY NEWS μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν την νύκτα στην Σκωτία, πολλές περιοχές έχουν πλημμυρίσει και καθυστερήσεις σημειώνονται στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

A major emergency service response to a train derailment near Stonehaven. An air ambulance is in attendance. A lot of smoke is coming out of the tree line where the railway track runs. Ambulances arriving by the minute. https://t.co/LcOYUnlF8m pic.twitter.com/rioaSUUN94

— Ben Philip (@BenPhilip_) August 12, 2020