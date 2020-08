Φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο καραντίνας στην Ινδία – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο που χρησιμοποιείτο ως μονάδα υποδοχής ασθενών με κοροναϊό στο ομόσπονδο κράτος Άντρα Πραντές, στο νότιο τμήμα της Ινδίας, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στη χώρα ξεπέρασαν σήμερα τα 2,1 εκατ. και οι νεκροί τους 43.000.

«Αρκετοί άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε κρατικό νοσοκομείο. Η πυρκαγιά είναι υπό έλεγχο, αλλά οι επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης συνεχίζονται», δήλωσε ο Λάξμι, αστυνομικός στην αίθουσα ελέγχου επιχειρήσεων της αστυνομίας. Την περασμένη εβδομάδα, οκτώ ασθενείς με την COVID-19 έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Αχμενταμπάντ της δυτικής Ινδίας.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης στο ομόσπονδο κράτος Άντρα Πραντές, ο Τζαγκάν Μοχάν Ρέντι, διέταξε να διενεργηθεί έρευνα για την πυρκαγιά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANI. «Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 05:00. Προσφέρεται ιατρική φροντίδα σε 22 ασθενείς σε νοσοκομείο. Εκκενώνουμε το κτίριο», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ιμτιάζ, ανώτερος αξιωματούχος της δημόσιας διοίκησης στην περιοχή Κρίσνα, σύμφωνα με το ΑΝΙ.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης στην Ινδία αυξήθηκε στα 2.153.010 και ο αριθμός των νεκρών σε 43.379, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας. Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 64.399 νέα κρούσματα μόλυνσης και 861 νέοι θάνατοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σήμερα είναι η 10η συναπτή ημέρα κατά την οποία καταγράφεται ημερήσια αύξηση νέων κρουσμάτων που ξεπερνά τις 50.000 και η τρίτη ημέρα με πάνω από 60.000 νέα περιστατικά.

#AndhraPradesh: Fire accident in a Hotel in Vijayawada today, where atleast 3 feared said to be dead. The accident has been handled by the fire and police departments on time. pic.twitter.com/3D91ToaOIo

— All India Radio News (@airnewsalerts) August 9, 2020