Τεράστια πυρκαγιά σε αγορά τροφίμων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Εφιαλτικές εικόνες καταγράφουν οι τηλεοπτικές κάμερες σε αγορά τροφίμων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η φωτιά ξέσπασε στην αγορά τροφίμων στη νέα βιομηχανική περιοχή Ατζμάν και πήρε γιγαντιαίες διαστάσεις, όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψαν τηλεοπτικά συνεργεία και αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή έχει απαγορευτεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα,ούτε για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Watch: Footage shows the extent of an ongoing fire that broke out in a market in the #UAE emirate of #Ajman , according to a video circulating on social media. https://t.co/D7qWLu2oTQ pic.twitter.com/Heel2gQxgb

After the #explosion in #Beirut, #Lebanon yesterday now this is happening right now at a market in #Ajman, #UAE. Some explosions can be heard. The cause of the fire is unknown at this stage. #PrayForUAE pic.twitter.com/T7lLhXQjjR

— Ud (@PoweredByUD) August 5, 2020