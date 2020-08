Με ποιες δύο λέξεις μπορείς να λύσεις πιο εύκολα μια διαφωνία

0

Με αυτά κάνεις το μεγάλο βήμα για συμβιβασμό

Οι εντάσεις και οι τσακωμοί συμβαίνουν καμιά φορά ανάμεσα σε ζευγάρια, φίλους και συνεργάτες. Το ζήτημα είναι να υπάρχει καλή θέληση και διάθεση ώστε να λύνονται οι παρεξηγήσεις και να αποκλιμακώνεται η όποια ένταση.

Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι θα θέλατε να υπάρχει μια μαγική λέξη που να μπορεί να λύνει τα προβλήματα και τις διαφωνίες; Σύμφωνα με την ειδικό διαμεσολάβησης σχέσεων, Alexandra Carter, υπάρχει!

Και δεν είναι μία αλλά δύο λέξεις που μπορεί να το κάνουν αυτό. Όπως περιγράφει στο βιβλίο της, «Ask For More: Ten Questions to Negotiate Anything», η ίδια χρησιμοποιεί αποκλειστικά δύο λέξεις σε όλες της τις σχέσεις, από τη δουλειά μέχρι το σπίτι με το σύζυγο και το παιδί της. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ερώτηση και είναι το «Tell me», δηλαδή «πες μου»!

Με αυτό τον τρόπο ξεκλειδώνουμε την εμπιστοσύνη, την δημιουργικότητα, την κατανόηση και τη λύση και κάνουμε τον συνομιλητή μας να νιώθει ότι αυτά που θα πει μας ενδιαφέρουν και θέλουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα.