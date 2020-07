Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Πορτογαλία

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 37 τραυματίστηκαν όταν μια υπερταχεία αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με ένα μηχάνημα συντήρησης, στην κεντρική Πορτογαλία, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων CNOS.

Ένας εκπρόσωπος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι δύο ελικόπτερα και περισσότεροι από 160 διασώστες, μεταξύ των οποίων και πυροσβέστες, έχουν σπεύσει στο σημείο του δυστυχήματος.

Στο τρένο Alfa Pendular, το ταχύτερο της Πορτογαλίας, επέβαιναν 212 άνθρωποι. Η αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Λισαβόνα στην Μπράγκα, με ενδιάμεσους σταθμούς στην Κοΐμπρα και το Πόρτο, τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Από τους τραυματίες, οι 7 είναι σε σοβαρή κατάσταση ενώ οι υπόλοιποι 30 έχουν μόνο ελαφριά τραύματα. Ο μηχανοδηγός είναι μεταξύ των 7 που έχουν τραυματιστεί σοβαρά και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο, μετέδωσε το κανάλι SIC.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Σόουρε, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την Κοΐμπρα. Ο δήμαρχος Μάριο Νούνες είπε ότι σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι που εργάζονταν στις γραμμές του τρένου.

Με μήνυμά του στην επίσημη ιστοσελίδα του, ο πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς και τους φίλους των θυμάτων.

BREAKING - A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r

— SV Breaking News 🚨 (@SVNewsAlerts) July 31, 2020