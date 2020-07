Η Τουρκία «βγάζει» το Barbaros με νέα Navtex στην κυπριακή ΑΟΖ

0

Τίθεται σε ισχύ από σήμερα 28 Ιουλίου μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Ιμπραήμ Καλίν για το «πάγωμα» των επιχειρήσεων του Ορούτς Ρέις, η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX, αυτή τη φορά για έρευνες του ερευνητικού Barbaros στην κυπριακή ΑΟΖ. Αφορά στο νότιο τμήμα της κυπριακής ΑΟΖ, που διεκδικεί το ψευδοκράτος μέσω της Τουρκίας, ανατολικά της Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, η Navtex τίθεται σε ισχύ από σήμερα 28 Ιουλίου μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED