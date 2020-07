Σώθηκε από τον καρκίνο λόγω μιας παρατηρητικής τηλεθέατριας

Τη ζωή της οφείλει στην παρατηρητικότητα μιας τηλεθεάτριας η δημοσιογράφος Βικτόρια Πράις.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο όταν η δημοσιογράφος βγήκε στον «αέρα» για να μεταδώσει το ρεπορτάζ της στο κανάλι καναλιού WFLA στην Τάμπα της Φλόριντα.

Αμέσως μια τηλεθάτρια της έστειλε email, το οποίο ανέφερε: «Γεια. Μόλις σε είδα στις ειδήσεις. Με ανησύχησε ο όγκος στο λαιμό σου. Σε παρακαλώ, τσέκαρε τον θυρεοειδή σου. Μου θυμίζει τον δικό μου λαιμό, και στην περίπτωσή μου εξελίχθηκε σε καρκίνο. Να προσέχεις».

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020