Τρόμος στον αέρα: Βίντεο με ισραηλινό μαχητικό να παρενοχλεί ιρανικό επιβατικό αεροπλάνο

Ισραηλινό μαχητικό πέταξε κοντά σε ιρανικό επιβατικό αεροπλάνο πάνω από τον συριακό εναέριο χώρο, αναγκάζοντας τον πιλότο του επιβατικού αεροσκάφους να αλλάξει απότομα υψόμετρο για να αποφύγει τη σύγκρουση, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών επιβατών, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Το ιρανικό αεροσκάφος, που ανήκει στην Mahan Air, πραγματοποιούσε την πτήση από την Τεχεράνη προς την Βηρυτό.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Βηρυτού, σύμφωνα με πηγή του αεροδρομίου της λιβανέζικης πρωτεύουσας που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το IRIB εμφανίζει ένα μαχητικό αεροσκάφος από το παράθυρο του αεροπλάνου και σχόλια από έναν επιβάτη που έχει αίμα στο πρόσωπό του. Ένας άλλος επιβάτης περιέγραψε στο πρακτορείο πώς το κεφάλι του χτύπησε στην οροφή του αεροπλάνου κατά τη διάρκεια της απότομης αλλαγής υψομέτρου και το βίντεο δείχνει επίσης έναν ηλικιωμένο επιβάτη πεσμένο στο πάτωμα.

Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν την Mahan Air ότι μεταφέρει όπλα για Ιρανούς αντάρτες στη Συρία και αλλού.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it's way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7

— Rohollah Faghihi (@FaghihiRohollah) July 23, 2020