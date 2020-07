Τουλάχιστον τρία πλοία φλέγονται στο λιμάνι Μπουσέρ στο νότιο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Από τα τέλη Ιουνίου έχουν σημειωθεί εκρήξεις και πυρκαγιές σε ιρανικές στρατιωτικές, πυρηνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

BREAKING - At least three ships on fire at Bushehr port in Iran. Here we go again!pic.twitter.com/9nHQTmCaPS

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 15, 2020