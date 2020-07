Αγία Σοφία: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να αλλάξει την απόφαση της

Να επανεξετάσουν άμεσα και να αλλάξουν την απόφαση να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί, καλούν τις τουρκικές αρχές οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ.

«Η απόφαση να μετατραπεί η Αγία Σοφία σε τζαμί αναπόφευκτα καλλιεργεί δυσπιστία και προκαλεί νέες διχόνοιες ανάμεσα στις θρησκευτικές κοινότητες και υπονομεύει τις προσπάθειές μας για διάλογο και συνεργασία. Καλούμε τις τουρκικές αρχές άμεσα να επανεξετάσουν και να αλλάξουν την απόφαση αυτή» δήλωσε, μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο ύπατος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέπ Μπορέλ.

EU-Turkey relations are currently under continuous strain. We want to explore further paths that could contribute to lowering tensions and we want to reach understandings on the issues which are increasingly putting the relationship to the test #FAC pic.twitter.com/4XVU0d55um

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 13, 2020