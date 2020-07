Ένας γερανός ύψους 20 μέτρων που εκτελούσε έργα στο προάστιο Μπόου του Λονδίνου, έπεσε και καταπλάκωσε ένα κτίριο, όπως έκανε γνωστό η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να απεγκλωβίσουν άτομα, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο κτίριο, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική με tweet της κάλεσε το κοινό να αποφύγει την περιοχή,΄λόγω της επικινδυνότητας.

LATEST: A collapsed crane in Bow, London has left people trapped.

London Fire Brigade: "A 20 meter crane has collapsed onto a terraced house in #Bow. Fire crews are working to free people trapped inside. Please avoid the area." pic.twitter.com/UZ9VLmes7t

— RT UK (@RTUKnews) July 8, 2020