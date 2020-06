Μεγάλη φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Λονδίνο.

Στο σημείο έσπευσαν 60 πυροσβέστες και ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης.

Η φωτιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται πολύ κοντά στο πάρκο του Κένιγκτον.

Πληροφορίες από αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι 18 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

This is what firefighters faced when they arrived at the #Kennington flat fire. Crews worked exceptionally hard to bring it under control. If you see a fire, call 999 before you film & move well away from the scene https://t.co/nsr9KBzJ6A https://t.co/GcZZtdYRwL

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 27, 2020