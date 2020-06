Επίθεση με μαχαίρι στη Γλασκώβη – Τρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό στη Γλασκώβη της Σκοτίας, δήλωσε νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας στο Sky News, αφού η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε αποκλειστεί ένας από τους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με το BBC, ο ύποπτος δράστης θεωρείται ότι έπεσε νεκρός από πυρά, αφού επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολίτες σε ξενοδοχείο της πόλης.

Η αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε ανθρώπους με αίματα και ένοπλους αστυνομικούς στο σημείο, γύρω στις 15:15 ώρα Ελλάδας.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή περιστατικό στη Γουέστ Τζορτζ Στριτ στη Γλασκώβη», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Ο δρόμος έχει αποκλειστεί και οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν αυτή τη στιγμή την περιοχή», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όπου προστίθεται ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.

Three people believed to have died after being stabbed in Glasgow city centre hotel https://t.co/dELx9W2ZY2

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 26, 2020