Εικόνες-σοκ από άγρια επεισόδια με αστυνομικούς σε πάρτι στο Λονδίνο

Δεκαπέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ταραχές που ξέσπασαν με πλήθος, που μετείχε σε μουσική εκδήλωση που γινόταν σε δρόμο στην περιοχή Μπρίξτον του νοτίου Λονδίνου και δεν είχε λάβει την έγκριση των αρχών.

Η αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε, ότι εκλήθη να επέμβει στη μουσική εκδήλωση και ότι το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί αντέδρασε στους αστυνομικούς που μετέβησαν εκεί. "Η εκδήλωση συνεχίστηκε και περισσότεροι αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή και η ομάδα έγινε εχθρική απέναντι στους αστυνομικούς", ανακοίνωσε η αστυνομία.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γνησιότητα των οποίων δεν έχει επαληθευτεί, δείχνει πλήθος κόσμου να έρχεται σε αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς και να επιτίθεται σε περιπολικό της αστυνομίας. Το Reuters δεν έχει μέχρι στιγμής επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αυθεντικότητά τους.

Scenes coming out of Brixton in London tonight. pic.twitter.com/a8lpGEPSqR

— Jack Dawkins (@DawkinsReturns) June 25, 2020